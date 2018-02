Polizisten finden gestohlenes Auto

Am Dienstag gegen 19.15 Uhr kam eine 42-jährige Frau zur Dienststelle der PI Lohr am Main und erstattete Anzeige wegen Diebstahls ihres Kraftwagens. Laut Angaben der Anzeigenerstatterin stellte diese ihren 21 Jahre alten Corsa auf einem Parkplatz in der Vorstadtstraße ab. Als sie nach ca. 90 Minuten zur ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses verschwunden. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst erfolglos. Am Mittwochmorgen konnte das Fahrzeug von einer Streife auf einem Parkplatz in der Ignatius-Taschner-Straße aufgefunden werden. An dem Fahrzeug konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Wie das Fahrzeug auf diesen Parkplatz kam, konnte sich die Dame nicht erklären. Die glückliche Halterin konnte das Fahrzeug wieder in Empfang nehmen.

Unfallflucht

Frammersbach. Im Unfallzeitraum von Montag 15.00 Uhr bis Dienstag 11.00 Uhr, wurde in Frammersbach, Wiesenfurt, ein massives Hoftor angefahren. Nach Spurenlage geriet ein Lkw bei einem Wendemanöver in Rückwärtsfahrt gegen das Tor und verbog hierbei die Torpfosten. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. An der Torpfosten entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,-- Euro. Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

juh/Polizei Lohr