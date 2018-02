Stichflamme setzt Gasofen in Brand

In der Lohrer Altstadt war es am Montag um 17.30 Uhr zu einem Brandfall gekommen. Der Eigentümer eines Anwesen in der Altstadt wollte aufgrund der aktuell herrschenden Minusgrade ein Schlafzimmer im Dachgeschoss mit einem einfachen Gasofen heizen. Bei Inbetriebnahme des Gerätes kam dem Mann eine Stichflamme entgegen und der Ofen geriet plötzlich in Brand. Durch die Hitzeentwicklung schmolz vermutlich die Zuleitung zur Gasflasche, sodass Propangas unkontrolliert verbrannte. Während die Polizei alle Hausbewohner ins Freie brachte, gelang es der Feuerwehr mit ihren Atemschutzgeräteträgern rasch, den Brand abzulöschen. Die heiße Propangasflasche wurde ins Freie gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt und es entstand nur relativ geringer Sachschaden. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch Rettungssanitäter und ein Notarzt im Einsatz.

Nächtlicher Mülltonnenbrand

Lohr. Im Wohngebiet am Schafhof brannte in der Nacht zum Dienstag gegen Mitternacht eine Mülltonne. Diese stand bei Eintreffen der Streife in Vollbrand am Straßenrand und die Feuerwehr löschte das Behältnis ab. Die Ursache für die Entzündung ließ sich nicht mehr eindeutig feststellen. Zudem gelang es in der Nacht nicht, den Eigentümer zu ermitteln.

bak/Polizei Lohr