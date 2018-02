Wer hat die Autokennzeichen geklaut?

In der Zeit von Samstag, 16:15 bis 23:00 Uhr, parkte ein grauer 320er BMW in Lohr in der Weisenau, am Friedhof. Während dessen entfernte ein unbekannter Täter die Halteschrauben und entwendete die beiden Kennzeichenschilder.

Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

mkl/Polizei Lohr