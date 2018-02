Unbekannter entwendet Cola-Kisten

In der Nacht vom Sonntag, 18.02.2018, auf den Montag, 19.02.2018, kam es in der Hauptstraße in Partenstein zu einem Leergutdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von der Freifläche eines Lebensmittelmarktes drei Kästen Leergut. Die hinter dem Markt gelegene Freifläche wär eingezäunt. Dem Täter gelang es drei leere Cola-Kisten über den Zaun zu heben. Möglicherweise wurde der Täter gesehen als er gegen 04.20 Uhr vom Tatort weg in den Franzengang ging. Wer einen Mann in den frühen Morgenstunden in Partenstein mit drei leeren Getränkekisten gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Lohr in Verbindung zu setzen. Möglicherweise besteht hier ein Zusammenhang mit anderen Einbrüchen in jüngster Vergangenheit in Partenstein. Die Telefonnummer der Polizei lautet 09352/87410.

Drei Mal Wildunfall

Lohr. Zu einem ersten Wildunfall kam es am Montag, 19.02.2018 um 18.30 Uhr, als ein Reh am Wiesenfelder Berg seitlich in einen in Richtung Wiesenfeld fahrenden Mercedes rannte. Das Reh, es schien sich nicht verletzt zu haben, flüchtete in den Wald. Am Mercedes entstand leichter Lackschaden. Ein anderes Reh überquerte um 19.20 Uhr die Bundesstraße zwischen Lohr und Rechtenbach. Der 30jährige Fahrer versuchte auszuweichen. Das gelang ihm, so dass er das Reh nicht erfasste. Allerdings prallte er in die Leitplanke und beschädigte hierbei sein Fahrzeug erheblich. Der Schaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Das Reh war natürlich weg. Weniger Glück hatte ein Reh das um 21.10 Uhr versuchte zwischen Pflochsbach und Erlach über die Straße zu kommen. Es wurde vom Pkw erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

bak/Polizei Lohr