Vor der Sendelbacher Sparkasse: Spiegel touchiert und geflüchtet

Hierbei blieb der rückwärtsfahrende Pkw am Außenspiegel des parkenden VW-Polo hängen und beschädigte diesen. Nach dem Anstoß fuhr der Unfallverursacher ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern beschleunigt in Richtung Steinfelder Straße davon. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen grauen Pkw, evtl. Kombi. Hinter dem Steuer saß ein junger Mann im Alter von ca. 18 bis 25 Jahren mit braunen kurzen Haaren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,00 Euro.

Die Polizei bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410. mkl/Polizei Lohr