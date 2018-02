Technisches Gerät setzte Sofa in Brand

Wie bereits berichtet , war in dem Mehrfamilienhaus im Brunnwiesenweg gegen 09.30 Uhr ein Feuer im Obergeschoss ausgebrochen. Die 78-Jährige Mieterin der Wohnung hatte sich Verletzungen zugezogen und war vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Die Brandexperten der Kripo Würzburg hatten am Donnerstag die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein technisches Gerät das Sofa der Geschädigten in Brand gesetzt und letztendlich zu dem Feuer in der Wohnung geführt. Um welches Gerät es sich genau handelte, teilte die Polizei auf Nachfrage nicht mit. Der Sachschaden wird weiterhin auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Geschädigte hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in einem anderen Raum aufgehalten und war glücklicherweise durch den Warnton des Rauchmelders auf das Feuer und den Qualm aufmerksam gemacht worden. Dies zeigt wieder deutlich, dass Rauchmelder im Ernstfall Schlimmeres verhindern oder gar Leben retten können.

juh/Polizei Unterfranken