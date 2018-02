Unbekannte verüben mehrer Einbrüche in Partenstein

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein bislang unbekannter Täter in eine Metzgerei in der Straße Am Lohrbach ein. Der Täter verschaffte sich über die Hintertür gewaltsam Zugang zum Gebäude. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Der genaue Beuteschaden muss noch ermittelt werden.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Einbruch in Gaststätte

Partenstein. Am Donnerstag, zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einer Gaststätte in der Hauptstraße, nahe der Einmündung zum Lehenweg. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 100,- Euro. Aus dem Innenraum der Gaststätte entwendete der Täter nachfolgend Bargeld in Höhe von ca. 20,- Euro.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Einbruch in Schreinerei

Partenstein. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Schreinerei in der Von-Kiesling-Straße ein, indem er eines der Fenster einschlug und so in das zugehörige Bürogebäude gelangte. Zuvor hatte er den Bewegungsmelder auf dem Gelände der Schreinerei funktionsuntüchtig gemacht. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 700,- Euro. Beute machte der Täter aber offenbar nicht. Im Innenraum wurde von ihm eine Geldkassette aufgebrochen, welche laut Eigentümer aber wohl leer war.

Auch hier bittet die Polizeiinspektion Lohr am Main um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

bak/Polizei Lohr