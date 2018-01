Motorhaube mit Goldlack besprüht

Das Auto parkte in diesem Zeitraum in Frammersbach in der Straße „Hinterdorf“ und in Lohr auf dem Parkplatz der Fa. Indramat. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 €. Die Polizeiinspektion Lohr a. Main erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Fensterscheibe eingeschlagen

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagvormittag schlug ein unbekannter Täter in der Jahnstraße die Glasscheibe eines Sprossenfensters ein. Das beschädigte Fenster befindet sich auf der Rückseite des Kupschgebäudes. Der Sachschaden wird auf etwa 50 € geschätzt.

vd/Polizei Lohr