Lkw-Fahrer drängelt und nötigt Autofahrer

Während der Fahrer des Audi wegen starken Regens mit etwa 80 km/h unterwegs war, schloss ein weißer Sattelzug mit Planenaufbau, hinter der Einmündung Sindersbach, extrem dicht auf. Der Fahrer des Sattelzuges hupte und blendete mehrfach auf, um den Audi „anzuschieben“. Auch als der Autofahrer daraufhin etwas schneller fuhr, ließ der Lkw-Fahrer nicht locker, blieb bis Lohr sehr dicht dran, hupte und blendete wiederholt sekundenlang auf. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer des Sattelzuges wegen Nötigung im Straßenverkehr.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Lohr a.Main Zeugen des Vorfalles um Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Auto verkratzt

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmittag, von etwa 13:00 bis 13:20 Uhr, parkte eine 68-jährige Lohrerin ihren silberfarbenen Opel-Meriva in dem Stich der Rodenbacher Straße, ggü. dem ehemaligen Schlachthaus. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie mehrere Kratzer im Heckbereich fest. Die tiefen Kratzer wurden mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verursacht. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.



Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.



Betrunkener prallt mit Auto gegen Böschung

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart. An Dreikönig, gegen 04:40 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW-Golf von Lohr in Richtung Rechtenbach. Etwa in Höhe „Dachsbau“ kam der junge Mann aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der vorderen rechten Ecke gegen die Straßenböschung. Der Fahrer und seine beiden 18- bzw. 21-jährigen Mitfahrer konnten dem dadurch fahrunfähig gewordenen VW-Golf unverletzt entsteigen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten beim Fahrer Atemalkohol fest. Deswegen musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

