Dieb mit Vorliebe für Scheibenwischer

Fahrraddiebstahl

Die Fahrzeughalterin bemerkte das letztmalige Fehlen des Wischers erst, als sie witterungsbedingt den Scheibenwischer betätigen wollte. Dadurch wurde auch die Frontscheibe des Fahrzeugs verkratzt. Der entstandene Beute- und Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Lohr am Main. Am 04.01.2018 in der Zeit von 14.40 Uhr bis 21.30 Uhr wurde ein rotes Fahrrad, das unverschlossen in einem Fahrradständer vor einem Reisebüro in der Hauptstraße abgestellt war, von bislang Unbekannten entwendet. Bei dem Rad handelte es sich um einen sogenannten „Tiefeinsteiger“ der Marke Feldmeier. Am Rad war ein schwarzes Fahrrad-Case sowie seitlich Körbe montiert. Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl in Lohr am Main und dem Diebstahl der Scheibenwischer in Frammersbach unter Tel. 09353/8741-0.

Trunkenheitsfahrt

Mittelsinn. Am 04.01.2018 gegen 20.10 Uhr wurde Rettungsdienst und Polizei zu einem Mann in seinem Auto, das mit laufendem Motor am Fahrbahnrand der Staatsstraße zwischen Mittelsinn und Obersinn stand, gerufen. Der 42-jährige Mann reagierte zunächst nicht auf Ansprache, es konnte jedoch deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Zuge der weiteren Sachbearbeitung wurde außerdem bekannt, dass dem Mann die Fahrerlaubnis bereits seit längerem entzogen war. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

juh/Polizei Lohr