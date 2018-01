17-Jähriger mit Schreckschusspistole und 1,3 Promille in der Silvesternacht unterwegs

Er hatte die Pistole offen in einem Holster getragen. Die Pistole, die erlaubnisfrei ab 18 Jahren erworben werden kann, darf in der Öffentlichkeit nur geführt werden wenn der Volljährige einen kleinen Waffenschein besitzt. Nachdem in vorliegenden Fall jedoch der junge Mann weder volljährig war noch einen kleinen Waffenschein besaß, wurde die Pistole sichergestellt. Außerdem war er mit ca. 1,3 Promille auch noch alkoholisiert. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. mkl/Polizei Lohr