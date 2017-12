Nach Einbruch in Einfamilienhaus: Zwei Personen sind flüchtig

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt.

Etwa gegen 01:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Die Hausbewohnerin wurde durch Geräusche geweckt und stellte in der Folge ein aufgebrochenes Fenster, eine geöffnete Haustür sowie offenstehende Schranktüren fest. Die vermeintlichen Einbrecher befanden sich nicht mehr im Objekt. Der Sohn der Mitteilerin konnte jedoch noch zwei männliche Personen flüchten sehen und eine Personenbeschreibung abgeben.

Diese lautet wie folgt:

* beide dunkel gekleidet

* 170 cm groß

* schlank

Eine großangelegte Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen, an welcher neben der Polizeiinspektion Lohr auch umliegende Dienststellen beteiligt waren, verlief ergebnislos.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Diese bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

bak/Polizeipräsidium Unterfranken