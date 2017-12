Anstoß beim Ausparken: Verursacher fährt davon

Am 22.12.2017, gegen 16:50 Uhr, wollte eine junge Frau mit ihrem Pkw Renault vom Murrental auf die Herbertshainer Straße einbiegen, als vom Parkplatz eines dort befindlichen Geschäftes ein grüner VW rückwärts ausparkte. Hierbei kollidierte er mit dem Renault und fuhr im Anschluss einfach davon. Die Geschädigte konnte sich allerdings das Kennzeichen merken. An dem Renault entstand im Frontbereich ein Sachschaden von etwa 500,00 Euro. Gegen den Fahrer des VW wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Unfallflucht auf dem Parkdeck

Lohr. In der Zeit vom 16.12.2017 bis 22.12.2017 wurde ein in der unteren Ebene des Parkdecks abgestellter Pkw BMW offenbar durch ein unbekanntes Fahrzeug gestreift. Ein entsprechender Schaden zeigte sich an der hinteren Stoßstange des BMW. Infrage kommende Fahrzeuge der teils vermieteten Parkfläche wurden mit negativem Ergebnis überprüft. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter Tel.: 09352/ 8741-0 entgegen.



bak/Polizei Lohr