Straßenlaternen beschädigt

Die Höhe des gesamten Sachschadens beläuft sich auf ca. 4200,- Euro.

Die Polizeiinspektion Lohr bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Leitpfosten umgefahren

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich auf der Bahnhofstraße - Auffahrt zur B26 - eine Verkehrsunfallflucht. In der dortigen Rechtskurve touchierte ein Sattelzug mit seinem Auflieger mehrere Leitpfosten, welche dadurch z.T. aus der Verankerung gerissen wurden. Die Schadenshöhe an den Leitpfosten beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Über mögliche Schäden am Sattelzug ist nichts bekannt.

