Spiegelberührung: Auto fährt einfach weiter

Am Dienstag gegen 14.20 Uhr ereignete sich in der Anlagestraße in Lohr eine Unfallflucht. Eine 28jährige Frau war mit ihrem Pkw in der Anlagestraße in Richtung Parkdeck unterwegs. Hierbei kam es im Begegnungsverkehr zu einer Spiegelberührung mit einem blauen Pkw, wodurch am Pkw der 28jährigen ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Der blaue Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Unfallflucht II

Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro wurde an einem grauen Ford Fiesta versursacht. der in der Mittleren Schloßgasse geparkt war. Das Fahrzeug wurde an der

Heckstoßstange sowie am Radkasten massiv beschädigt.

Scheibenwischer verbogen

Am Dienstagabend wurde in der Zeit von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr ein blauer Ford Fiesta beschädigt, welcher auf dem Kirchplatz abgestellt war. An dem Pkw wurde der Scheibenwischer verbogen. Der Sachschaden beträgt ca. 50 Euro.

bak/Polizei Lohr