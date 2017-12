Zu eilig durch den Kreisel

Der Diebstahl muss sich bereits am Freitag, 01.12.17, ereignet haben. Das Kreuz besteht aus geschnitztem Lindenholz und ist mit Gold überzogen.

Lohr. Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 18:00 Uhr, fuhr eine 56-jährige Fahrerin eines Opel-Astra vom Kupsch-Parkplatz in den dortigen Kreisverkehr in Lohr ein.

Kaum eingebogen, wurde sie bereits links von einer 36-jährigen Frau in einem Toyota überholt. Anschließend zog diese gleich scharf nach rechts, um die Ausfahrt in Richtung Neue Mainbrücke zu nehmen. Dabei stießen die beiden Autos zusammen und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die 56-jährige Fahrerin des Toyota klagte über aufkommende Kopfschmerzen und ließ sich ambulant im Kreiskrankenhaus Lohr versorgen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 €.

dc/Meldungen der Polizei Lohr