Briefkasten von Lohrer Rathaus beschädigt

Die Täter warfen einen brennenden Gegenstand in den Briefkasten ein, wodurch darin befindliche Briefe und Bücher beschädigt wurden. Es kam glücklicherweise zu keinem weiteren Brandschaden. Der entstandene Schaden wird mit rund 60,- Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Lohr am Main ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0 gebeten.

Unfallflucht geklärt

Bereits am 13.10.2017 ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Lohr am Main und Partenstein, der dadurch ausgelöst wurde, dass ein Pkw-Fahrer im Überholverbot bei Gegenverkehr überholte, den Entgegenkommenden zu einer Notbremsung veranlasste und ein nachfolgendes Fahrzeug auf diesen auffuhr. Durch den Unfall wurde einer der Insassen leicht verletzt, an den beiden Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.500,- Euro. Der Unfallverursacher selbst fuhr ohne zu halten weiter. Zwischenzeitlich konnte als Unfallverursacher eine 73-jährige Dame ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und weiterer verkehrsrechtlicher Verstöße ermittelt.

Baumaschinen gestohlen

In der Nacht vom 07.11.2017 auf den 08.11.2017 wurden von einer Baustelle Am Lindenbrunnen zwei größere Baumaschinen von bisher Unbekannten entwendet. Bei den gestohlenen Baumaschinen handelt es sich um einen Stampfer und eine Rüttelplatte, die auf der Baustelle mit einer Kette und einem Vorhängeschloss gesichert waren. Die Maschinen müssen anhand der Spurenlage vor Ort und des hohen Gewichts mit einem Fahrzeug von der Baustelle abtransportiert worden sein. Der Wert der beiden Maschinen wurde mit insgesamt über 5.000,- Euro angegeben. Auch zu dem Diebstahl der Baumaschinen werden sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0 erbeten.

Polizei Lohr