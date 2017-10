Beim Ausparken Mofa zu Fall gebracht

Am 26.10.2017 gegen 19.50 Uhr parkte eine nach Zeugenaussagen etwa 50-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem hellen Kastenwagen aus einer Parklücke am Bgm.-Keßler-Platz rückwärts aus. Um ein weiteres Fahrzeug passieren zu lassen, setzte die Pkw-Fahrerin weiter zurück und stieß gegen ein abgestelltes Mofa, das dadurch umfiel. Die Fahrerin des Kastenwagens setzte ihre Fahrt darauf unbeirrt fort. Am Mofa wurde ein Bedienhebel verbogen, der Schaden wird auf rund 100,- Euro geschätzt.

Ebenfalls am 26.10.2017 wurde in der Zeit von 15.45 Uhr bis 21.15 Uhr ein am Bahnhof im Fahrradständer mit einem Fahrradschloss gesichertes Fahrrad von bisher Unbekannten entwendet. Es handelt sich bei dem gestohlenen Rad um ein schwarz-gelbes Mountainbike der Marke Cube.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main ermittelt gegen die Pkw-Fahrerin nun wegen Unfallflucht. Zu dem geschilderten Fahrraddiebstahl und der Unfallflucht erbittet die Polizeiinspektion Lohr am Main sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.