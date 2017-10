Unfallflucht nach Kollision zweier Sattelzüge

Gestern Morgen, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich unmittelbar nach der S-Kurve kurz nach Neustadt a. Main in Richtung Marktheidenfeld eine Verkehrsunfallflucht. Es kam zu einer seitlichen Berührung zweier sich entgegenkommender Lastzüge. An einem der Lastkraftwagen wurde dadurch das Gehäuse des linken Außenspiegels leicht beschädigt. Der Fahrer des genannten Fahrzeugs verständigte nachfolgend die Polizei. Der Fahrer des anderen Sattelzuges setzte seine Fahrt unverändert fort. Ob Schäden am anderen beteiligten Wagen entstanden sind ist bislang nicht bekannt. Die Schadenshöhe des bisher bekannten Sachschadens beträgt ca. 250,- Euro.Die Polizeiinspektion Lohr sucht diesbezüglich Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben bzw. nähere Angaben zum flüchtigen Lastzug machen können. Um entsprechende Mitteilung unter Tel. 09352/8741-0 wird gebeten.Originalmeldung Polizei Lohr