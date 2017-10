Unfall an der Lohrer Westtangente: Zwei Menschen verletzt

Eine 47jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw Opel von er I.-T.-Straße in die Kreuzung ein und übersah dabei einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden dadurch leicht verletzt (Platzwunde und HWS-Trauma). An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Originalmeldung der Polizei Lohr