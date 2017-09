Auto gestreift und geflüchtet

Die Besitzerin hatte ihren roten Ford Fiesta gegen 08.30 Uhr in der Wiesener Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte sie an der vorderen linken Ecke einen frischen Unfallschaden mit weißem Farbabrieb.

Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Meldungen der Polizei Lohr