Feuerwerk bei Lohrer Hochzeit sorgt für Aufsehen

Offensichtlich für einiges Aufsehen sorgte das Feuerwerk bei einer Hochzeitsfeier in der Lohrer Gärtnerstrasse. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gingen gegen 01.00 Uhr mehrere Beschwerden bei der Lohrer Polizei ein, dass an der alten Turnhalle ein Feuerwerk abgebrannt werde. Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass das Abbrennen der Raketen zwar angemeldet und auch durch die Stadt Lohr genehmigt war. Allerdings war diese Genehmigung auf den Zeitraum zwischen 22.00 und 22.15 Uhr beschränkt. Aufgrund der Vielzahl der Beschwerden wird der Sachverhalt von Seiten der Polizei der Genehmigungsbehörde mitgeteilt. Ob und in welcher Form die Stadt Lohr den Vorfall ahndet, kann nicht vorausgesagt werden.

Ladendieb

Lohr. Ein bislang unbekannter junger Mann entwendete am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr zwei Dosen eines Engergy-Drinks aus einem Lebensmittelmarkt in Lohr. Als er im Kassenbereich auf die verdeckt mitgeführten Waren angesprochen wurde, flüchtete er zu Fuß in Richtung Bahnhof und Lindigsiedlung. Der Marktleiter konnte die Person zwar eine Zeit lang verfolgen, verlor ihn jedoch hinter dem Bahnhof aus den Augen. Auf dem Fluchtweg des jungen Mannes konnte das Diebesgut dann aufgefunden werden. Derzeit werden noch die Videoaufzeichnungen des Marktes ausgewertet, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der bislang unbekannte Täter ermittelt werden kann. Die Person wird wie folgt beschrieben: ca 20-25 Jahre alt, blonde Haare mit einem sog. Undercutschnitt, athletische Figur. Er war bekleidet mit einem rotfarbenen T-shirt und blauer kurzer Hose. Weiterhin hatte der junge Mann einen schwarzen Rucksack der Marke Herschel dabei. Hinweise auf die Person bitte an die Polizei Lohr unter Tel-Nr. 09352/87410

Originalmeldung der Polizei