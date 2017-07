Mann zahlt Trickbetrügern 500 Euro

Nach Aufforderung zahlte der Geschädigte insgesamt 500,00 Euro an die Täter. Zuvor wurde er mehrmals per Telefon kontaktiert. Hierbei gaben sich die Täter auch als Mitarbeiter von Gewinnspielen und als Staatsanwälte aus. Es wird hierbei nochmals darauf hingewiesen von Zahlungsaufforderungen jeder Art am Telefon Abstand zu nehmen.Lohr a. Main/Lkr.MSP: Am Freitagnacht verhinderte die Polizei, dass ein alkoholisierter 44 jähriger Mann, auf seinem Fahrrad steigt und fährt. Nachdem der freiwillig durchgeführte Alkoholtest einen Wert von 1,86 Promille ergab, zeigte sich der Mann einsichtig und ging zu Fuß nach Hause.Lohr a. Main/Lkr.MSP: In der Zeit von 06.07.2017 16.00 Uhr bis 07.07.2017 17.30 Uhr, wurde am Fahrradabstellplatz des Lohrer Freibades ein blaues hochwertiges Mountainbike der Marke „Giant“ vom Typ Trance entwendet. Das Fahrrad war dort mit einem Zahlenschloss gesichert. Es trug in hellblau die Aufschrift „Giant.“Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410

Polizei