In der Zeit vom 04.07.2017, 18.00 Uhr, und dem 05.07.2017, 17.30 Uhr war ein geparkter, schwarzer Mercedes, der auf dem Schotterparkplatz in der Walter-Senger-Straße abgestellt war, vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Rangieren am rechten Heck beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000,- Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Lohr am Main um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Originalmeldung der Polizei