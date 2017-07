Frau wird angefahren und verletzt sich schwer

Am Donnerstag, 29.06.17, gg. 15.15 Uhr, wurde in Sendelbach, Sendelbacher Straße, ein 68jährige Frau angefahren. Die 68jährige Frau, mit Krücken unterwegs, ging von der Sparkasse in Richtung des Einkaufsmarktes. Als sie sich in der Mitte der Fahrbahn befand wurde sie von einem Pkw erfasst. Der Fahrer des Pkw, ein ebenfalls 68jähriger Mann, fuhr mit seinem Pkw rückwärts aus den Parkplätzen vor dem Einkaufsmarkt aus.Hierbei übersah er die hinter seinem Pkw befindliche Frau. Sie wurde vom Heck des Pkw umgestoßen und fiel zu Boden. Hierbei verletzte sie sich am Kopf und schwer an der Schulter. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Lohr gebracht. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Eine unweit der Unfallstelle befindliche Fußgängerampel nutzte die 68jährige nicht.Ebenfalls am Donnerstag, 29.06.17, kurz nach 19.00 Uhr, verlor ein 28jähriger Autofahrer das Rad seines Anhängers. Er war mit seinem Gespann in der Bahnhofstraße unterwegs als sich das linke Rad löste. Das Rad prallte in die Front eines entgegenkommenden Pkws der von einer 38jährigen gelenkt wurde. Am Pkw der 38jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro an der vorderen Stoßstange. Der Schaden am Anhänger wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Als unfallursächlich wird ein technischer Defekt am Anhänger angesehen.Ein Fahrrad verschwand im Zeitraum vom 29.06.17, 00.30 Uhr bis 12.00 Uhr, aus dem Innenhof in der Wombacher Straße 30. Die Eigentümerin hatte das blaue Damenfahrrad nach der Arbeit unverschlossen abgestellt. Als sie um die Mittagszeit zum Fahrradständer kam war das Rad weg. Auffälliges Merkmal des Fahrrades ist ein weißer Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Der Wert des Rades beträgt ca. 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410Ein Unbekannter stellte einen ca. 15 Liter fassenden Eimer mit altem Speisefett in ein Feld in den Mainwiesen in Lohr-Steinbach. Gestern, 29.06.17 fiel einem Spaziergänger der blaue Eimer auf. Er lag nahe am Mainufer unterhalb der Sandgruben. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.Am Donnerstag, 29.06.17, um 15.00 Uhr, wurde am Spielplatz in der Hauptstraße eine Digitalkamera gefunden. Die Kamera befand sich in einer schwarzen Nylontasche. Die Kamera wird dem Fundamt der Verwaltungsgemeinschaft Lohr übergeben.

Polizei