Wasserrohrbruch: Entwarnung in Frammersbach

Ergänzend zu dem von der Polizeiinspektion Lohr am Vormittag versandten Pressebericht teilt die Polizei Unterfranken am Sonntagnachmittag mit, dass die B276 (Hauptstraße) durch Frammersbach wieder einseitig befahrbar ist.Eine konkrete Gefahr hinsichtlich der Statik des genannten Wohnhauses bestehe derzeit laut Fachbehörden/einem Gutachter nicht, so die Polizei.