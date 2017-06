Frammersbach: Dramatischer Wasserrohrbruch - Straße eingebrochen, Haus in Gefahr, Verkehrsumleitung

In der Nacht zum Sonntag

Zu einem Wasserrohrbruch kam es von Samstag, 24.06.17 auf Sonntag 25.06.17 in der Gartenstraße vor dem Anwesen Nr. 21. Eine Bewohnerin hatte nach Mitternacht ein lautes Geräusch vernommen und festgestellt, dass die Straße vor dem Anwesen eingebrochen war.