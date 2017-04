Stau nach Unfall auf B26

Am Freitagmorgen querte bei Rechtenbach ein Wildschwein die B 26 und wurde hierbei von einem Pkw erfasst. Das Tier verendete durch den Anprall. Der Pkw war so stark beschädigt, dass er später abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin kam mit einem Schrecken davon. Bis zur Abschleppung des Fahrzeugs kam es kurzfristig zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. Ganz in der Nähe hatte es bereits am Vorabend einen Verkehrsunfall gegeben, als ein Pkw mit einem Reh kollidierte. Hierbei entstand auch erheblicher Sachschaden, der Fahrer konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme aber fortsetzen.

Originalmeldung der Polizei