Auto streift Schulbus in Partenstein

Am Dienstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, hatte der 60-jährige Fahrer eines Schulbusses seine Fahrgäste an der Haltestelle in der Hauptstraße gerade aufgenommen. Als er anfuhr, um sich in den fließenden Verkehr in Richtung Lohr einzugliedern, nahte gerade, von Frammersbach kommend, eine 65-jährige Fahrerin eines Pkw, Renault. Weil sie den anfahrenden Linienbus zu spät bemerkte streifte sie dessen linke Seite so heftig, dass zwei Fensterscheiben des Omnibusses zu Bruch gingen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Ob alle Schüler den Unterricht noch rechtzeitig erreichten ist der Polizei nicht bekannt.

Originalmeldung der Polizei Lohr