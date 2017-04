Kirchenfenster in Sackenbach beschädigt

Pkw beschädigt

Die Sachbeschädigung geschah im Zeitraum 10.04.2017 bis 15.04.2017. Der Sachschaden beträgt ca. 200,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410.Am Dienstagmorgen in der Zeit von 08.45 Uhr bis 11.00 Uhr, wurde ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz hinter dem Verbrauchermarkt tegut in der Ignatius-Taschner-Straße beschädigt. Die Heckklappe des geparkten schwarzen VW-Caddy wurde mit einem spitzen Gegenstand von einem unbekanntem Täter verkratzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410.

Meldungen der Polizei Lohr