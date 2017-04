Auto überschlägt sich - Verdacht auf Drogeneinfluß

Der Vorfall ereignete sich gegen 20:25 Uhr kurz hinter der hessisch-bayerischen Landesgrenze auf der B276. Der 19-Jährige musste die Nacht leicht verletzt im Krankenhaus verbringen. Der dortige Böschungshang und ein Leitpfosten wurden ebenfalls beschädigt. Bei der polizeilichen Aufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der BMW-Fahrer während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen gestanden habe. Eine ärztliche Blutentnahme wurde angeordnet. Weitere Ermittlungen diesbezüglich folgen. Für die anschließenden

Aufräumarbeiten war die komplette Fahrbahn für die Dauer von zirka 1,5 Stunden gesperrt.

Vandalismus an der Mainlände

Lohr. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag, in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 09:45 Uhr, wurden an der Mainlände mehrere Sachbeschädigungen begangen. Von einem dort geparkten Pkw Ford Fiesta wurden durch Unbekannt beide Außenspiegel und vom dortigen Imbissanhänger ein Rücklicht abgetreten. Zudem wurden im Umfeld mehrere Schmierereien festgestellt. Ein anliegendes Passagierschiff und der auf der

Grünfläche ausgestellte Fischer-Kahn waren je mit einem Schriftzug in silberner Farbe beschmiert worden. Ebenso waren die Lauffläche einer angrenzenden Fußgängerbrücke mit einem Schriftzug und der Straßenbelag vor der Stadthalle mit einem Symbol, jeweils in weißer Farbe, verunstaltet worden. Der Gesamtschaden dürfte

sich auf wenige Tausend Euro belaufen.

Diesbezüglich bittet die Polizeiinspektion Lohr am Main um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Geparkter Pkw verkratzt

Neustadt am Main. Am frühen Sonntagmorgen verkratzte ein bislang Unbekannter alle vier Fahrzeugseiten

eines geparkten Pkw Ford in der Erlacher Straße. Der Ford war in einem frei zugänglichen Hof eines dortigen Wohnanwesens abgestellt. Die Höhe des Sachschadens wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise

unter Tel. 09352/8741-0.

Rauchentwicklung durch angebranntes Essen

Lohr. Angeschmortes Essen, das unbeaufsichtigt in einem Kochtopf auf dem Herd einer Gemeinschaftsküche stand, sorgte am Ostersonntag, gegen 14:30 Uhr, für einen größeren Feuerwehreinsatz (wir berichteten). Die Gemeinschaftsküche befand sich in einem mehrstöckigen Wohnheim auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses Lohr am Main. Eine Anwohnerin entdeckte den Rauch und dessen Ursache und verständigte von ihrer Wohnung aus die Feuerwehr. Als sie in die Küche zurückkam, fehlte vom Kochtopf jede Spur. Die Feuerwehr lüftete das komplette Stockwerk. Die Absuche nach dem Kochtopf, dem angebrannten Essen und dem Verursacher blieb ohne Erfolg.

Joint-Raucher beim Beatabend

Lohr. Am Ostermontag, gegen 00:30 Uhr, nahm ein beim Beatabend in Wombach eingesetzter Security-Mitarbeiter im dortigen Raucherbereich Marihuana-Geruch wahr. Nachfolgend ertappte er einen 19jährigen und einen 21jährigen Lohrer Bürger dabei, wie sich diese gerade gemeinsam einen Joint teilten. Die Reste des Joints wurden von der hinzugerufenen Polizeistreife sichergestellt. Bei genauerer Durchsuchung fanden die

Beamten bei dem 21jährigen zusätzlich ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana. Dem Fund folgte eine Wohnungsdurchsuchung, wobei die Beamten nochmals eine geringe Menge Marihuana aufgefunden haben. Beide Lohrer Bürger erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Originalmeldungen der Polizei Lohr