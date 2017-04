Zwei Brände in Lohr

Gegen 19.45 Uhr wurde ein Feuer an der „Alm“ oberhalb des Bezirkskrankenhauses gemeldet. Hier brannte ein Grünabfallhaufen.

Gegen 22.30 Uhr wurde am Bahndamm in der Wöhrde ein Böschungsbrand gemeldet, u.a. brannte auch ein Reisighaufen.

Da in beiden Fällen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Lohr a.Main.

Betriebsunfall - Arbeiter sticht sich ins Auge

Lohr a.Main, OT Wombach. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit verletzte sich am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Arbeiter auf einer Baustelle in Lohr-Wombach. Er übersah offensichtlich bei Arbeiten in einer Baugrube eine Metallbewehrung und stieß sich hierbei mit einer Spitze in das linke Auge. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mittlerweile nach Würzburg ins Klinikum überstellt.

Meldungen der Polizei Lohr