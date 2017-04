Baumfrevel in Frammersbach

An den Bäumen (Schlehe, Ahorn, Nussbaum etc.) waren pro Baum mindestens 15 Bohrungen, ca. 1 cm stark, erkennbar. Wer über diesen gemeinen Frevel Angaben machen kann wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lohr a.Main in Verbindung zu setzten.

Lohr a.Main, OT Steinbach, Lkr. Main-Spessart

Fahrraddiebstahl.



Unbekannter Täter entwendete von Donnerstag auf Freitag (06./07.04.17) ein Fully-Mountainbike der Marke „STEVENS“, Farbe schwarz mit roter Beschriftung, mit einem Zeitwert von ca. 2000 Euro. Das Fahrrad war vor einem Hauseingang in der Hofstettener Straße unverschlossen abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Lohr a.Main.

Polizei