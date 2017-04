Jugendliche Kifferrunde gestört

Farbschmierereien im Wohngebiet aufgeklärt

Die Jungen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren hatten gerade eine Wasserpfeife geraucht und sich dazu ins Gebüsch am Mainufer zurückgezogen. Den Beamten übergaben die Jugendlichen noch eine kleine Menge Haschisch, das zusammen mit der Wasserpfeife sichergestellt wurde. Die Jugendlichen wurden zur Polizeidienststelle transportiert, wo sie schließlich ihren Eltern übergeben wurden. Auf die Jungen kommen nun Strafanzeigen wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmittel zu.

Sendelbach. Die Polizeiinspektion Lohr am Main bearbeitet derzeit neun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien in Sendelbach, die am 18.03.2017 und am 19.03.2017 verübt worden waren. Die Täter konnten nun ermittelt werden. Es handelt sich dabei um drei 12-jährige Buben, die an den beiden genannten Tagen Mauern, Gebäudefassaden und Spielgeräte auf den dortigen Spielplätzen mit Sprühlacken beschmiert hatten. Die Buben wurden zwischenzeitlich im Beisein ihrer Eltern vernommen und zeigten sich reumütig. Sie kündigten in diesem Zusammenhang auch an, von sich aus auf die Geschädigten zugehen zu wollen.

Originalmeldungen der Polizei Lohr am Main