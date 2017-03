Nach Unfall: Fahrradfahrer fährt einfach weiter

Dessen Eigentümer saß derweil im Fahrzeug und bemerkte die Berührung. Nachdem am Außenspiegel offenbar Sachschaden eingetreten war, nahm der Geschädigte die Verfolgung des Weiterfahrenden auf. Dieser fuhr entlang der Orber Straße bis in das Zentrum der Marktgemeinde. Im Ortskern konnte der Mann dann gestellt werden. Die hinzugerufene Streife stellte bei den Radfahrer eine deutliche Alkoholisierung fest. Zur Durchführung einer Blutentnahme musste er zur Polizeidienststelle nach Lohr mitkommen. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.Lohr a.Main, Lkrs. Main-SpessartAm Montagabend wurde ein am Marktplatz abgestelltes Mountainbike entwende. Das Fahrrad der Marke Focus hatte der Eigentümer um 20.00 Uhr hinter dem Alten Rathaus abgestellt. Als er es um 22.30 Uhr wieder aufsuchen wollte war es nicht mehr vor Ort. Nachdem das schwarze Rad bereits älter war, dürfte der Zeitwert nicht allzu hoch gewesen sein. Wer Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrzeuges geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Lohr in Verbindung setzten.

