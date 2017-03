Unfall in Sackenbach - Frau muss ins Krankenhaus

Die Fahrerin des Pkw hatte ihre Geschwindigkeit zum Abbiegen reduziert, was der Lkw-Fahrer scheinbar zu spät bemerkte. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fahrerin des Pkw leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000,- Euro.Lohr am Main, Lkrs. Main-Spessart- Am 21.03.2017 gegen 16.15 Uhr blieb ein 80-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausparken mit seinem Fahrzeug an einem anderen geparkten Pkw auf dem Parkplatz im Horbweg hängen und verursachte einen Schaden von rund 1.000,- Euro. Nach dem Anstoß setzte der ältere Mann seine Fahrt unbeirrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge teilte den Vorfall der Polizeiinspektion Lohr am Main mit, die umgehend Ermittlungen wegen Unfallflucht aufnahm. Der Unfallverursacher konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, wo auch sein unfallbeschädigter Pkw stand. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.Sendelbach, Lkrs. Main-Spessart- Im Laufe der letzten Tage war einem Waldbesitzer von seinem Forstgrundstück im Wald oberhalb des Sendelbacher Sportplatzes, in der Forstgemarkung Kirschlöchlein, Stammholz einer gefällten Eiche im Wert von mindestens 100,- Euro entwendet worden. Aus dem Stamm des gefällten Baums war ein etwa fünf Meter langes Stück herausgesägt und offenbar mit schwerem Gerät abtransportiert worden. Der Waldbesitzer fand seinen Stamm schließlich einige hundert Meter Luftlinie entfernt, im Bereich der städtischen Holzlagerplätze, wieder. Den Sachverhalt brachte er bei der Polizeiinspektion Lohr am Main zu Anzeige. Es konnten schließlich zwei Männer im Alter von 56 und 44 Jahren ermittelt werden, die den Eichenstamm entwendet hatten. Auf die Männer kommt nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls zu.

Polizei