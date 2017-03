So waren vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also vom 18.03.2017 auf den 19.03.2017, weitere Gebäudefassaden und Mauern im Bereich Buchen-, Spechts- und Starenweg sowie Spielgeräte auf den dortigen städtischen Spielplätzen mit Sprühlack beschmiert worden. Die bislang unbekannten Täter hinterließen Buchstabenkombinationen in roter, gelber und silberner Farbe. Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag entsprechend außergewöhnliche Feststellungen im betroffenen Sendelbacher Wohngebiet gemacht?

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet um sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen in Sendelbach unter Tel. 09352/8741-0.

Polizei Lohr