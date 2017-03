Schmierereien an Wohnhäusern in Sendelbach

Polizei Lohr

In der Nacht von Samstag, 18.03.2017, auf Sonntag, 19.03.2017, wurden zwei Wohnanwesen, eines im Veilchenweg, das andere am Buchwingert, von bislang Unbekannten mit roter Sprühfarbe beschmiert.