Einbruchsversuch in Steinfeld - Polizei sucht Zeugen

Polizei Unterfranken/MSP

Im Laufe des Freitag hat ein Unbekannter erfolglos versucht in ein Einfamilienhaus in Steinfeld (Kreis MSP) einzusteigen. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Würzburg.