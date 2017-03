Frau fühlt sich in der Lohrer Innenstadt von Mann verfolgt

Polizei Lohr

In der Nacht zum Samstag wandte sich eine junge Frau an die Polizei in Lohr. Sie war gegen 23.30 Uhr mit ihrem Pkw in der Lohrer Färbergasse angekommen und wollte, nachdem sie den Wagen geparkt hatte, zu Fuß nach Hause laufen. Hierbei wurde sie von einem jungen Mann angesprochen, welcher ihr dann auch nachlief.