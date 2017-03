Fußgängerin in Lohr angefahren

Unfallflucht geklärt

Drogen bei Personenkontrolle aufgefunden

Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt

Alkoholfahrt

Auf Höhe einer Werksausfahrt registrierte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer, der vom Werksgelände über den Gehweg auf die Straße einfahren wollte die Fußgängerin wohl zu spät und fuhr diese an. Die Dame zog sich bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und wurde später in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.Am 01.03.2017 gegen 08.00 Uhr beschädigte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausparken und Rangieren einen anderen geparkten Pkw im Kaibachweg und fuhr, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, davon. Der Schaden an den geparkten Pkw wird auf rund 1.000,- Euro geschätzt. Auf den Unfallverursacher kommt nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu.Eine 32-jährige Frau wurde am 01.03.2017 gegen 13.45 Uhr von einer Streife der Polizeiinspektion Lohr am Main in der Rexrothstraße kontrolliert. Dabei wurden drogentypische Körperreaktionen festgestellt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurden schließlich Tabletten aufgefunden, die dem Betäubungsmittelrecht unterliegen. Die Tabletten besaß die Frau nicht legal. Daher kommt nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Drogenbesitzes auf sie zu.Am 02.03.2017 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr war ein blauer VW-Bus in einer Parkbucht auf dem Parkplatz Altstadt-West in der Ignatius-Taschner-Straße geparkt. Als der Fahrzeugeigentümer zu seinem VW-Bus zurückkehrte, stellte er einen aktuellen Unfallschaden auf der Fahrerseite fest, der anhand der Schäden von einem neben seinem Pkw geparkten Fahrzeug stammen dürften. Der Schaden wird auf rund 1.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden zwischenzeitlich aufgenommen.In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Lohr am Main um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.Am 02.03.2017 gegen 12.00 Uhr wurde ein 56-jähriger Pkw-Fahrer im Schnabelweg in Ruppertshütten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Bei einem anschließend durchgeführten Alkoholtest ergibt sich letztlich ein Wert, der über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,25 mg/l lag. Damit kommt auf den Mann nun ein Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und ein Fahrverbot zu.

Polizei Lohr