Vorfahrt missachtet: Unfall bei Rodenbach

Am 28.08.2017 gegen 11.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße auf Höhe des Reiterhofs beim Rodenbach. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer wollte die Staatsstraße vom Reiterhof kommend in Richtung Rodenbach überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Marktheidenfeld kommenden Pkw-Fahrers. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Eine Beifahrerin im Pkw des Vorfahrtsberechtigten erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 20.000,- Euro geschätzt.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Lohr