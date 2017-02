Lohr: Zeugen für zwei Unfallfluchten in Lohr gesucht

Am Rosenmontagsnachmittag gegen 15.15 Uhr, geriet ein großer Lkw, evtl. Sattelzug auf der Fahrt von Lohr-Rodenbach in Fahrtrichtung Neustadt a.Main, auf der Staatsstraße kurz nach dem Waldende in den rechten Straßengraben, fuhr einen Leitpfosten um und touchierte einen Wasserdurchlass. Das Fahrzeug gelangte da-nach wieder zurück auf die Fahrbahn und entfernte sich in Richtung Marktheidenfeld. Ein entgegenkommender Pkw wurde durch das aufgeworfene Erdreich im Frontbe-reich getroffen und hierbei beschädigt.

Ebenfalls am Rosenmontag, zwischen 06.30 Uhr und 15.00 Uhr, wurde ein roter VW-Golf angefahren und am vorderen linken Stoßfängerbereich beschädigt. Der Pkw war auf einem betriebseigenen Firmenparkplatz am Eisengießer in Lohr a.Main abgestellt.

Fenster beschädigt

Frammersbach, Kr. Main-Spessart. Unbekannter Täter versuchte am vergangenen Wochenende ein Fenster an der Mittelschule von außen einzudrücken und beschädigte hierbei die Aufhängung. Hierbei entstand Sachschaden von mindesten 400 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lohr.

Originalmeldung der Polizei Lohr