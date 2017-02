Faschingszug Steinfeld: Soldat in Begleitung eines Elefanten - Faust aufs Auge

Polizei Lohr

Am Samstagnachmittag, gegen 17:40 Uhr, nach dem „längsten Faschingszug der Welt“, von „Rußland“ in die „Türkei“, in Steinfeld (OT Hausen) schlug ein unbekannter, als Soldat verkleideter junger Mann unvermittelt zu.