Lohr: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Drogendelikte u. Körperverletzung

Ein 36-jähriger VW-Busfahrer hatte zu spät bemerkt, dass die vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne verkehrsbedingt abbremsen musste. Er prallte in den bereits vor ihm stehenden VW-Passat. Durch die Aufprallwucht schob er den Passat noch auf einen weiteren Pkw, in dem zwei Personen hierdurch leichte Verletzungen erlitten. Sie kamen anschließend zur Kontrolle ins Klinikum Lohr, konnten dieses allerdings nach der Untersuchung wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Lohr a. Main war zur Unterstützung der Unfallaufnahme mit 10 Einsatzkräften vor Ort.

Lohr a. Main/Lkr.MSP. Bei der Einlasskontrolle einer Faschingsveranstaltung konnten am Donnerstagabend insgesamt drei Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Der vor Ort eingesetzte Sicherheitsdienst fand zunächst während der Taschenkontrolle bei drei jungen Männern im Alter von 21, 22 u. 27 Jahren Betäubungsmittel. Die daraufhin verständigte Polizei übernahm die drei Personen für die weiteren Ermittlungen. Nach Prüfung der Substanzen konnte festgestellt werden, dass es sich um Marihuana handelte. Das Betäubungsmittel wurde anschließend sichergestellt und verwahrt. Gegen die drei Besitzer wurden Strafanzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Während der Einlasskontrolle kam es gegen 0.30 Uhr auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem männlichen Gast und einem Sicherheitsmitarbeiter. Am Eingang konnte festgestellt werden, dass der Gast bereits zuvor ein Hausverbot erteilt bekommen hatte. Da der Gast im Nonnenkostüm sich trotz dessen Zutritt verschaffen wollte und ihm der Sicherheitsdienst dies verwehrte, schlug der Gast dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes unvermittelt ins Gesicht. Danach flüchtete der unbekannte Täter und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr aufgegriffen werden.

Originalmeldung der Polizei Lohr