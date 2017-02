Diebe schlichen sich in Lohrer Wohnung

Beim Wenden Mauer angefahren

Angeblicher Diebstahl klärte sich auf

In der Wohnung machte die Täterin allerhand Ablenkungsmanöver, sodass vermutlich unbemerkt eine weitere Person in die Räumlichkeiten gelangen konnte. Als die unbekannte Frau wieder weg war, stellte die Geschädigte fest, dass einige Schranktüren offen standen und mehrere Schmuckgegenstände fehlten. Die Tat selbst wurde der Polizei erst spät am Abend mitgeteilt. In der Wohnung wurden Spurenträger sichergestellt. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht nach Personen, welche zum Sachverhalt sachdienliche Angaben machen können. Gegebenenfalls hatten die Täter auch bei anderen Haushalten ihre Masche versucht oder zumindest vorgesprochen.Vermutlich am Freitagnachmittag wurde an der Wombacher Straße eine Sandsteinmauer durch einen Pkw angefahren. Durch den Anstoß geriet eine ca. 85cm hohe Sandsteinsäule und ein Teil der Mauer in Schieflage, sodass nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle. Nach Spurenlage dürfte es sich um ein helles, gegebenenfalls graues oder silbernes Fahrzeug gehandelt haben. Auch dieses müsste einen sichtbaren Unfallschaden aufweisen.Der bereits am Vortag berichtete Diebstahl eines Rucksackes klärte sich mittlerweile auf. Das Teil kam nicht wie durch die Geschädigte zunächst angenommen durch einen unbekannten Täter weg, sondern ein älteres Paar, welches die Anzeigenerstatterin am Donnerstag auch wahrgenommen hatte, nahm den Rucksack irrigerweise an sich. Der Mann dachte wohl, dass das Behältnis seiner Begleiterin gehöre. Nachdem der Irrtum bemerkt wurde, brachten die beiden noch am Donnerstag den „Fund“ zur Polizei nach Marktheidenfeld. Der Anzeigenerstatterin konnte somit die Sache wieder ausgehändigt werden.



Meldungen der Polizei Lohr