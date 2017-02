Geparkten Pkw in Lohr angefahren und geflüchtet

Stützmauer beschmiert



Versuchter Einbruch

Dem Spurenbild nach scheint ein anderes Fahrzeug beim Ausparken oder Rangieren an dem beschädigten Pkw hängengeblieben zu sein. Hier ermittelt die Polizeiinspektion Lohr am Main nun wegen Unfallflucht.. In der Zeit vom 03.02.2017 auf den 04.02.2017 wurde eine Mauer in der Roßbachstraße von bislang Unbekannten mit obszönen Motiven in gelber Farbe besprüht. Die Polizeiinspektion Lohr am Main hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.In der Zeit von 04.02.2017, 14.30 Uhr, bis zum 06.02.2017, 08.30 Uhr, machten sich bislang Unbekannte an der Ladeneingangstüre eines Optikergeschäfts in der Hauptstraße zu schaffen. Es war versucht worden, das Türschloss zu überwinden. Dem Anschein nach wurden die Täter hierbei gestört und ließen von ihrem Tun ab.Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet um sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Sachverhalten unter Tel. 09352/8741-0.



Meldungen der Polizei Lohr