Leitplanke in Frammersbach beschädigt

Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1.000,- Euro angegeben. Die Unfallzeit dürfte zwischen dem 27.01.2017 und dem 31.01.2017 liegen, also unter Umständen mit der Eisglätte vom vergangenen Montag in Zusammenhang stehen. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften.Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.Hierzu bittet die Polizeiinspektion Lohr am Main um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.



Polizei Lohr