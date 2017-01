Glätteunfälle bei Frammersbach und Langenprozelten

Am 30.01.2017 gegen 08.45 Uhr verlor eine 38-jährige Pkw-Fahrerin etwa auf halber Strecke zwischen Frammersbach und Wiesen aufgrund Eisglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete im Straßengraben. Verletzungen zog sich die Dame glücklicherweise nicht zu, es wurde lediglich ein Leitpfosten beschädigt. Das Fahrzeug musste von einem Pannendienst aus dem Straßengraben geborgen werden.

Am 30.01.2017 gegen 22.00 Uhr verlor ein 27-jähriger Pkw-Fahrer zwischen Ruppertshütten und Langenprozelten aufgrund von Eisglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug die Leitplanke. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.000,- Euro geschätzt.

Geldbörsendiebstahl

Frammersbach. Wie der Polizeiinspektion mitgeteilt wurde, sei einem Gast der Alabama-Bar bereits am vergangenen Samstag, 28.01.2017, in der Zeit von 03.00 bis 05.00 Uhr die schwarze Herrengeldbörse aus seiner Gesäßtasche gestohlen worden. Nach Angaben des Bestohlenen sollen sich in der Börse neben Dokumenten und Geldkarten eine geringe Menge Bargeld befunden haben.

Wer kann Angaben zu dem angezeigten Diebstahl machen? Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Lohr