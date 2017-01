Kinder spielen in Lohr auf gefrorenen Eisflächen

Zunächst trafen die Polizisten nach 16.00 Uhr mehrere Kinder an der Mainlände in Sendelbach an, die auf einem überfrorenen Altwasser spielten. Nur kurze Zeit später, gegen 16.30 Uhr, ging ein weiterer Anruf bei der Polizei ein, dass Kinder auf einem zugefrorenen Teil des Lohrbachs wären. Die Kinder wurden über die möglichen Gefahren ihres Tun aufgeklärt. Ihr Spiel setzten sie dann jeweils wieder auf festem Boden fort.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main möchte in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die nur schwer kalkulierbaren Gefahren des Betretens von überfrorenen Wasserflächen hinweisen. Insbesondere gilt dies für überfrorene Fließgewässer, wo eine gleichmäßig starke Eisschicht nicht vorausgesetzt werden darf. Auch nach Tagen des Frosts ist die Gefahr, die Tragfähigkeit einer Eisschicht zu überschätzen sehr hoch. Insofern wird hiervon ausdrücklich abgeraten. Mit Blick auf die derzeitige Wetterprognose, die mildere Temperaturen erwarten lässt, erhöht sich die Gefahr des Einbrechens in das Eis mit unter Umständen fatalen Folgen natürlich weiter.

Daher appelliert die Polizeiinspektion Lohr am Main auch an die Eltern, ihre Kinder entsprechend zu sensibilisieren. Aufmerksame Passanten werden ermutigt - sofern ein klärendes Gespräch mit auf dem Eis spielenden Kindern nicht zielführend erscheint - in derartigen Fälle die Polizei zu verständigen.

Originalmeldung der Polizei Lohr